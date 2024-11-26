Украина работает над созданием собственных УАБов, – Баргилевич

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич дал интервью Андрею Цаплиенко. Военный заявил, что Украина работает над созданием собственных УАБов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Баргилевича для ТСН. Интересно, что в июне один из авиационных экспертов говорил, что испытания украинских УАБов начнутся в ближайшие недели.

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Украина ищет защиту от УАБов и разрабатывает свой вариант авиабомб

По словам начальника Генштаба, УАБы – наиболее болезненный вопрос. Россияне производят их относительно дешево и сбрасывают с самолетов на расстоянии 80 километров.

Мы работаем над тем, чтобы найти действенную защиту. Руководством Вооруженных сил такие операции разрабатываются, и они будут соответственно осуществляться,

– заявил Баргилевич.

Он добавил, что за 10 дней УАбов стало меньше процентов на 10. А в целом Россия имеет самый большой запас арсенала авиационных бомб, который достался в наследство от Советского Союза. Точной цифры Баргилевич не привел, но речь может идти о десятках тысяч единиц.

На вопрос, имеет ли Украина свой вариант корректируемых авиабомб, начальник Генштаба ответил так: "Мы работаем над этим тоже, активно работаем. Я думаю, что мы добьемся тоже такого успеха, и это будет представлено таким образом".