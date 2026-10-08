Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Украинские переговорщики вскоре отправятся в США, – Зеленский
8 октября, 15:02
2
Обновлено - 15:17, 8 октября

Украинские переговорщики вскоре отправятся в США, – Зеленский

Татьяна Бабич

Президент Украины объявил о встрече украинской делегации с американскими переговорщиками. Консультации состоятся 9–10 октября.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время визита в Прилуки вместе с главой МИД Великобритании Эдом Милибендом. Подробности сообщает информационное агентство Reuters.

Что сказал глава государства о визите украинской команды в США? 

Президент отметил, что украинские переговорщики будут находиться в США в течение 9 – 10 октября – там будут продолжаться переговоры с американской стороной. 

Зеленский также отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о дипломатическом тупике в мирном процессе. Глава государства призвал Вашингтон не искать пути экономического сотрудничества с Россией, а усиливать санкционное давление на Москву. 

По его словам, говорить о дипломатическом тупике одновременно с перспективой экономических договоренностей с Россией нелогично. 

Зеленский призвал США ограничить российскую экономику, прекратить продажи и ужесточить санкции, в частности, против российского военно-промышленного сектора. 

Напомним, ранее Украина заявила о готовности уже в октябре 2026 провести мирные переговоры в трехстороннем формате с участием Киева, Вашингтона и Москвы. По словам украинской стороны, теперь для начала переговоров необходим только ответ России. В то же время стороны рассматривают 5 различных вариантов частичного или полного прекращения огня. 

Основной позицией Украины остается безусловное и полное перемирие, которое Киев согласился еще в марте 2025 года во время переговоров в Джидде. Она может заработать сразу после того, как Москва согласится на аналогичные условия.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Владимир Зеленский
Новости США
Мирные переговоры