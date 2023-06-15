Это специальная ИПСО: что планирует Венгрия с участием украинских пленных

Россия, возможно, с помощью спецслужб Венгрии и РПЦ может готовить ИПСО. И главными в ней могут оказаться украинские военнопленные и премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил возможные действия, опираясь на данные разведки.

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Вероятная подготовка к ИПСО

В четверг, 8 июня, пресс-служба РПЦ опубликовала сообщение, что якобы "по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения". Речь идет об 11 украинцах.

"Венгрия продолжает подтверждать свой статус фашистского государства. Снова манипулирует нашими пленными. До сих пор у нас нет информации о том, где они содержатся и в каких условиях", – сказал Жданов.

Олег Жданов об украинских военнопленных: смотреть видео

Военный эксперт, опираясь на выводы аналитиков, предполагает: разведка России с участием спецслужб Венгрии и РПЦ может готовить ИПСО. Главными в ней могут быть украинские военнопленные и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ситуация очень плохая. Венгрия делает вид, что ничего не происходит, но по данным разведки они готовят пресс-конференцию. Вероятно, "обработка" пленных усложняется в плане того, чтобы они гарантированно без всяких нюансов оговорили Украину и сделали заявление в пользу российских требований.

– добавил он.

Украинские военнопленные в Венгрии: что известно