Подпустили и открыли огонь: детали боя украинских бойцов с ДРГ россиян на Черниговщине

Украинские пограничники на Черниговщине остановили российскую ДРГ, пытавшуюся прорвать границу. Украинским бойцам удалось перехитрить оккупантов, которым пришлось отступать.

Враг вдруг среди белого дня начал обстреливать пограничную полосу из автоматических гранатометов. Старший наряда мастер сержант Руслан разгадал замысел россиян.

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Россияне действовали грамотно и организованно

Он приказал своим подчиненным скрыто занять позиции на местности, не прекращая наблюдения. Россияне решили, что после такого плотного обстрела в полосе никого не осталось и двинулись на прорыв границы.

Враг действовал грамотно и организованно, двигаясь "двойками" на расстоянии друг от друга. Однако их замысел был прерван огнем украинских пограничников.

Пограничник Алексей первым обнаружил врага. Подпустив первую пару диверсантов в считанные десятки метров, он открыл огонь по передовой группе. Остальные диверсанты накрыли огнем его коллеги.

Бой длился недолго. Подвергшись неожиданному сопротивлению, россияне сбились в кучу и под прикрытием АГС-ов быстро начали отступать в обратном направлении.

В июле ДРГ россиян четырежды пыталась прорвать границу

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что только в июле 2023 года на Черниговском и Сумском направлениях сорвано четыре попытки ДРГ противника проникнуть на территорию Украины.

Командующий Сергей Наев вручил четырем пограничникам отличия "За службу и доблесть". Пограничники, входившие в то время в состав наряда, имеют опыт ведения боевых действий еще с 2014 года.

"Здесь, на Черниговском направлении вы остановили диверсионную разведывательную группу России. Нанесли врагу огненное поражение и заставили его отступить с территории Украины. Вы действовали совершенно правильно, выполнили свой долг, сохранили государственную границу неприкосновенной и не допустили ее пересечения вражескими силами", – подчеркнул Наев.