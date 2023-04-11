Три часа адского боя: шесть пограничников отбили атаку врага в Бахмуте
11 апреля 2023, 16:48Читати новину українською
Украинские военные продолжают героически защищать нас и наши территории. Небольшая группа пограничников успешно отразила очередную атаку врага в Бахмуте.
В Госпогранслужбе показали героическую работу наших военных. Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника.
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Как военные отбили вражескую атаку
Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки. Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону.
Пограничники отразили атаку врага: смотрите видео
Что происходит в Бахмуте: главные новости
- Украинские защитники истощили вагнеровцев в боях за Бахмут. Враг вынужден привлекать к боям за город спецназовцев. Украинские защитники истощили вагнеровцев в боях за Бахмут. Враг вынужден привлекать к боям за город спецназовцев. Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский. 10 апреля он снова побывал в Бахмуте и пообщался с военными.
- Командующий также отметил, что оборона Бахмута продолжается и что "наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу".
- Во время предварительного визита в Бахмут, Сырский отмечал, что за город продолжаются жестокие бои с обоих сторон.
- Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.
- Ранее "Волки да Винчи" показали, как мощно атаковали врага под Бахмутом.