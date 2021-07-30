Украинские пожарные самолеты уже вылетели на помощь в Турцию: фото

Пожарные самолеты ГСЧС 30 июля вылетели в курортную Турцию. Украинские спасатели будут помогать турецким коллегам тушить масштабный лесной пожар.

Вылетели опытные пожарные

На помощь отправили 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это произошло в соответствии с подписанным в феврале 2020 года Меморандумом о взаимопонимании между ГСЧС и управлением на случай чрезвычайных ситуаций МВД Турции.

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Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии,

– рассказали в ГСЧС.

Заметим, по состоянию на 30 июля к тушению пожаров привлекли более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

Самолеты обещал Зеленский

Президент Владимир Зеленский 29 июля выразил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану соболезнования из-за пожаров. Он пообещал оказать стране всю возможную помощь.

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