Пишите завещания, за каждым придет СБУ: украинские пранкеры испугали россиян во время конференции
Накануне в России прошла конференция, во время которой обсудили сотрудничество страны-агрессора и Ирана. Однако, внезапно к заседанию присоединились украинские хакеры.
Как выяснилось, украинские хакеры получили доступ к закрытой конференции между россиянами и иранцами. Они напомнили о неизбежности наказания оккупантов. Об этом информирует 24 Канал.
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Пранкеры напугали участников российской конференции
Конференцию проводил Институт стран СНГ вместе с Институтом политических и международных исследований Ирана. На повестке были "перспективы развития экономических связей", а также аспекты взаимодействия двух стран на Южном Кавказе и в Средней Азии.
Однако киевский блогер Евгений Вольнов и другие украинские хакеры получили доступ к закрытой конференции. Они напомнили оккупантам, что от ответственности за преступления против Украины не уйдет никто.
Пранкер сначала "поблагодарил" организаторов конференции за "приглашение украинской стороны", а точнее – СБУ.
Вы не беспокойтесь, СБУ придет за каждым военным преступником. Готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что имеете. Иран ответит за поставку дронов, которыми Россия стреляет по Украине. Бойтесь, оккупанты, ваши дни сочтены,
– сказал украинский хакер.
После этого в зале конференции началась шумиха. Напоследок пранкер добавил, что каждый участник заседания будет внесен в базу Миротворец, и больше никто из них не попадет в цивилизованную страну.
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Другие подобные случаи
- Ранее в Новосибирске телевидение на короткое время перестало транслировать пропаганду. Это благодаря работе украинских хакеров. Так, там длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной мобилизации.
- Также хакеры взломали эфиры российских радио и телевидения. В результате этого в Москве и Свердловской области начали транслировать сообщения о "воздушной тревоге".
- Кроме того, хакеры во временно оккупированном Крыму на радиостанциях в эфире рассказали "инструкцию" на случай объявления воздушной тревоги. Кроме того, жителям полуострова "посоветовали собрать тревожный чемоданчик и иметь запас топлива".