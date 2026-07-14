Об этом в беседе с 24 Каналом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, отметив, какие данные удалось получить украинским спецслужбам. Он уверен, что благодаря этому они завоевали доверие западных коллег.

Украинцам гораздо легче подготовить нелегала в Россию, чем американцам

"Все изменилось после одного случая, когда украинские спецслужбы получили информацию стратегического уровня о ядерной триаде России", – отметил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ раскрыл, почему Запад уважает украинские спецслужбы: смотрите видео

Украина передала партнерам, по его словам, полный комплект документации о российских подводных лодках, их развертывании и структурах. Украине непосредственно эта информация не была нужна, но союзникам ее передали с условием: "Вы даете нам то, что нужно нам, а мы вам – то, что вы не можете получить сами".

Эти данные были переданы США и Великобритании. После этого нас начали уважать и общаться на равных,

– подчеркнул Виктор Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ пояснил, почему украинцы лучше знают россиян: не потому, что похожи на них, а потому, что жили с ними веками и понимают их изнутри. Гораздо легче подготовить нелегала с безупречным русским языком без акцента из Украины, чем отправить даже подготовленного агента ЦРУ в Орловскую область.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в Кремле поручили российским спецслужбам, МИД и подконтрольным СМИ усилить информационную кампанию по дестабилизации ситуации в Украине. Одним из ключевых ее элементов является дискредитация мобилизации и украинского военного руководства, отвечающего за комплектование ВСУ.

Также Россия, по данным разведки, должна активизировать информационные атаки против Владимира Зеленского, членов его команды и семьи.