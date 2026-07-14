Про це у розмові з 24 Каналом розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, наголосивши, які дані вдалося здобути українським спецслужбам. Він впевнений, що завдяки цьому вони завоювали довіру західних колег.

Українцям набагато легше підготувати нелегала в Росію, ніж американцям

"Все змінилося після одного випадку, коли українські спецслужби здобули інформацію стратегічного рівня про ядерну тріаду Росії", – зауважив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ розкрив, що змусило Захід поважати українські спецслужби: дивіться відео

Україна передала партнерам, за його словами, повний комплект документації щодо російських підводних човнів, розгортання та структур. Україні безпосередньо ця інформація була не потрібна, але союзникам її передали з умовою: "Ви нам даєте те, що треба нам, а ми вам – те, що ви не можете здобути самі".

Ці дані передали США та Великій Британії. Після цього нас почали поважати і спілкуватися на рівних,

– підкреслив Віктор Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ пояснив, що українці краще знають росіян, не тому, що подібні, а тому, що жили з ними століттями і розуміють їх зсередини. Набагато легше підготувати нелегала з бездоганною російською мовою без акценту з України, ніж відправити навіть підготовленого ЦРУшника в Орловську область.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що у Кремлі доручили російським спецслужбам, МЗС і підконтрольним ЗМІ посилити інформаційну кампанію щодо дестабілізації ситуації в Україні. Одним із ключових її елементів є дискредитація мобілізації та українського військового керівництва, яке відповідає за комплектування ЗСУ.

Також Росія, за даними розвідки, має активізувати інформаційні атаки проти Володимира Зеленського, членів його команди та родини.