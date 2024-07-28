Так нас узнает мир: ремесла, ставшие визитной карточкой Украины
Украинцы славятся во всем мире своим упорством к труду и особым взглядом на искусство. А изделия наших ремесленников легко узнать по особым орнаментам и узорам, по глубокой символике и функциональности. Ведь каждый предмет был не только украшением интерьера, но и должен был хранить, кормить или помогать.
Сейчас украинские изделия получили второе дыхание актуальности. В рамках проекта "33 момента гордости" ко Дню независимости Украины 24 Канал расскажет о секретах и необычной символике украинского ремесла.
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Украинцам есть чем гордиться. Наш вклад в мировую науку – бесценен. От земли до космоса – мы исследуем, создаем и внедряем инновационные идеи. Вместе с брендом Nemiroff, сохраняющим преданность украинским корням, рассказываем истории, вдохновляющие и усиливающие нашу силу духа.
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Писанкарство: как яйца стали произведением искусства
Писанки начинают корни в дохристианских славянских культурах. Яйцо считалось символом жизненной силы и возрождения. Писанки использовались в ритуалах для благополучия и защиты.
С распространением христианства на украинских землях декорированные яйца приобрели новый смысл и стали одним из важных символов Пасхи. Особенности создания писанок отличаются в зависимости от региона.
Писанки Натальи Пристанской / Фото 24 Канала
Многообразие писанок
- Писанки Гуцульского региона: отличаются яркими цветами и сложными геометрическими узорами. Гуцулы используют технику "двухцветной" или "трехцветной" росписи, где контуры рисунка выделяются на фоне контрастного оттенка.
- Писанки Лемковщины: имеют характерные для региона узоры с использованием ярких цветов и мотивов, символизирующих природу и плодородие. Они часто дополнены изображением растений и геометрических форм.
- Писанки Полтавщины: в этом регионе популярны писанки с традиционными орнаментами, такими как "звезды" и "зигзаги".
- Писанки Подолья: известны своими изящными и сложными узорами, что часто имеют религиозные мотивы и праздничные элементы. Часто здесь используют многослойные техники, что создают эффект многогранности.
- Писанки Слобожанщины: характеризуются детализированными геометрическими узорами и яркими цветами. В этом регионе распространена техника "батик" – роспись с помощью воска и красок.
Рекорд! На Львовщине в Жовкве установили рекорд Украины – изготовили 10 писанок с ручной вышивки, высота которых достигала от 90 сантиметров до 1,5 метра.
Интересные методы
Для нанесения воска на яйцо используют специальный инструмент – писачок. Это маленькая деревянная палочка с металлическим наконечником, которая содержит воск, что разогревается и плавится для нанесения тонких линий.
Кроме традиционных техник (нанесение воска, окрашивание, снятие воска), существуют и нетрадиционные методы росписи писанок, такие как:
- Скрапбукинг. Это декорирование писанок различными декоративными элементами.
- Метод керамических росписей. Яйцо сначала покрывается слоем специальной глины или керамической массы, на которой потом рисуют или вырезают узоры. После высыхания и обжига глиняный слой образует твердую основу для рисунка.
- Декупаж. Это техника, в которой на яйцо наклеиваются вырезанные из бумаги или ткани орнаменты, что затем покрываются лаком.
- Лазерная гравировка. Современный метод, при котором используют лазер для вырезания или гравировки узоров на поверхности яйца. Это позволяет достигать высокой точности и сложности рисунков, а также работать с различными материалами.
- Капельная роспись. Краска наносится на яйцо каплями, которые затем растекаются, создавая абстрактные или динамические узоры.
Секреты писанкарства
Для изготовления писанок традиционно используют яйца с толстой скорлупой – преимущественно куриные, но иногда берут также утиные. Важно, чтобы яйцо было не старое, чтобы его скорлупа не была ломкой.
Чтобы писанки не теряли свой вид, их хранят в индивидуальных коробках с мягкой подкладкой или в отдельных контейнерах, чтобы избежать трения и ударов.
Вышитый код нации
Украинская вышивка имеет глубокие исторические корни. Ее развитие происходило под влиянием различных культур и традиций, но всегда оставалось уникальным явлением, отражающим национальную идентичность украинцев.
Древние времена
Вышиванки появились еще в давние времена, когда племена, населявшие современную территорию Украины, они украшали свою одежду и бытовые вещи орнаментами и символами. Археологические находки свидетельствуют о существовании вышивки еще в период Трипольской культуры (IV – III тысячелетия до н.э.).
Киевская Русь
Во время существования Киевской Руси (IX – XIII века) вышивка приобрела важное значение. Она использовалась не только для украшения одежды, но и для создания церковных ризниц, обложек для книг и других религиозных артефактов. Вышитые вещи в это время часто имели религиозный и символический смысл.
Средневековье и раннее новое время
В период средневековья и раннего нового времени (XIV – XVIII века) украинская вышивка продолжала развиваться. Вышитые изделия этого периода показывали высокий уровень мастерства и сложные техники.
Особую популярность приобрели вышиванки – традиционные рубашки с вышитыми орнаментами, которые отражали региональные особенности и социальный статус владельца. Вышивка в это время также использовалась для украшения обрядовых рушников, которые играли важную роль в свадебных и других церемониях.
XIX век
В XIX веке вышивка стала еще более популярной и распространенной среди различных слоев населения. Этот период отмечается ростом национального сознания. Вышивка стала символом национальной идентичности и оберегом.
XX век
В начале XX века, особенно после Первой мировой войны, украинская вышивка пережила новый расцвет. Она активно использовалась в национально-освободительных движениях как символ борьбы за независимость. После Второй мировой войны, несмотря на советские репрессии и попытки ассимиляции украинского народа, вышивка сохранилась как важный элемент национальной культуры.
Интересный факт! Украинская вышиванка побывала в космосе. Леонид Каденюк, первый космонавт независимой Украины, взял ее с собой во время полета на космическом корабле "Колумбия" в 1997 году.
Современность
Украинская вышивка является ярким примером того, как традиционное искусство адаптируется к новым условиям и тенденциям. Сегодня она не только сохраняет свою историческую ценность, но и активно интегрируется в современный дизайн. Мастера часто экспериментируют с новыми материалами и техниками, сохраняя при этом традиционные мотивы.
Один из самых заметных трендов – это использование вышивки в моде. Дизайнеры добавляют вышитые элементы к одежде, аксессуаров и даже предметов интерьера. Такие изделия популярны не только в Украине, но и за ее пределами. Вышивка также становится частью современных арт-проектов и инсталляций, где традиционные орнаменты сочетаются с современными концепциями.
Гончарная посуда на столе – это стильно
Украинское гончарство известно разнообразием региональных стилей и техник, которые берут начало в традициях каждого из уголков страны. Изделия из глины – от простых бытовых предметов до сложных декоративных форм – отражают не только функциональные потребности, но и эстетические стремления и духовные убеждения украинцев.
Опошня – столица гончарства
Село Опошня в Полтавской области считается столицей украинского гончарства. Здесь работает Национальный музей-заповедник украинского гончарства, где хранятся тысячи уникальных изделий, а также проводятся мастер-классы и фестивали.Еще один рекорд! Гончар из Менщины Олег Луцук изготовил самый большой в стране глиняный свисток. Его высота – 169 сантиметров. На изделие ушло около 300 килограммов глины.
Гончарный круг как символ
Гончарный круг считался не только инструментом, но и символом цикличности жизни. Мастера верили, что работа с глиной помогает понять глубинные законы природы и существования.
Магическая глина
В некоторых регионах Украины считали, что глина имеет магические свойства. Например, из нее изготавливали обереги и талисманы, которые носили с собой или ставили в доме для защиты от злых сил.Читайте Как называли глиняный горшок в разных уголках Приднестровья
Декоративные птицы
Гончары часто создавали декоративные фигурки птиц, которые символизировали счастье и благополучие. Ими украшали дома, а также использовали в обрядах.
Косовская керамика и гуцульская культура
Косовская керамика, изготавливаемая в Ивано-Франковской области, является уникальной благодаря своей росписи. Гуцульские мастера используют технику росписи воском, что позволяет создавать яркие и сложные орнаменты.Интересно! Для крепких напитков на праздники была изготовлена специальная посуда – куманец. Он имел необычную форму с двумя ручками и одним или несколькими носиками.
Интернациональное признание
Украинская керамика получила признание не только в Украине, но и за рубежом. Изделия украинских мастеров можно увидеть во многих музеях мира, в частности в Лувре в Париже и Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Современные интерпретации
Сегодня украинские гончары часто сочетают древние техники с современным дизайном. Например, речь идет о керамике в стиле минимализм, но с использованием традиционных орнаментов и цветов.
Петриковская роспись как часть наследия ЮНЕСКО
Петриковская роспись зародилась в селе Петриковка на Днепропетровщине в середине XIX века. Сначала ее использовали для украшения домов, а позже этот вид живописи стал популярным и за пределами села. В 2013 году Петриковская роспись была внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Петриковская роспись выполняется специальной техникой с помощью традиционных инструментов – кистей из шерсти животных или травы. Мастера используют натуральные краски на водной основе, что позволяет получить яркие и устойчивые цвета. Например, красный цвет получают из свеклы, желтый – из куркумы, а зеленый – из трав.
Петриковскую роспись можно увидеть не только на стенах домов и хатах, но и на мебели, керамике, тканях и других предметах быта. Она также используется для декорирования предметов современного дизайна, таких как одежда, аксессуары и интерьерные элементы.
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Петриковскую роспись неоднократно демонстрировали на международных событиях и выставках. Например, на Экспо-2010 в Шанхае роспись украшала павильон Украины, привлекая внимание посетителей со всего мира.
Петриковская роспись как элемент интерьера / Фото Freepik
В моду входят лампы и светильники, оформленные в стиле петриковской росписи. Это придает современным интерьерам неповторимый вид и создает уникальную атмосферу.
Глубокий символизм кукол-мотанок
Куклы-мотанки – это больше чем просто традиционные украинские игрушки. Они являются ярким отражением богатства и глубины народной культуры, что переносит во времена, когда каждый элемент быта имел символическое значение и выполнял определенную функцию. Эти уникальные куклы изготавливались из натуральных материалов и использовались в ритуалах, обрядах и как обереги, охранявшие семью от злых духов и приносившие удачу.
Традиционные куклы-мотанки / Фото Shutterstock
Мотанка как часть ритуалов
В давние времена люди верили, что мотанки способны помочь получить хороший урожай. На весенних праздничных обрядах их размещали на полях, чтобы уберечь растения от злых духов.
В Украине существует традиция изготовления специальных мотанок на Рождество, которые символизируют начало нового и счастье в грядущем году. Ими часто украшают праздничный стол или размещают в доме как обереги.
На свадьбах по традициям использовали специальные мотанки, которые символизировали удачу и счастливую жизнь молодоженов. Их обычно обвязывали красной лентой и ставили на столе.
Мотанки как часть медицинских практик
Существовала также практика изготовления мотанок как части народной медицины. Куклу клали рядом с больным или под подушку.
Их часто делали для детей, клали в колыбели как обереги, защищавшие от болезней и несчастий. Специальные куклы-мотанки создавали для беременных женщин как обереги для легких родов и здоровья матери и ребенка.
Куклы-мотанки – это отдельный вид искусства / Фото Shutterstock
Культурный обмен и интерпретации
Мотанки стали предметом культурного обмена между Украиной и другими странами. В Японии, например, мастера создали свои версии мотанок, сочетая украинскую технику с японскими мотивами.
В Украине и за ее пределами проводятся международные фестивали, на которых представлены мотанки. В Польше и США организуют специальные мероприятия с мастер-классами по изготовлению кукол.
Некоторые мастера экспериментируют с мотанками, используя нетрадиционные материалы и техники. Например, современные версии мотанок могут включать элементы текстиля, пластика или даже металла, что добавляет новые измерения к традиционному искусству.
Украинские ремесла – это живое наследие народа, которое отражает богатство культурных традиций и творческого потенциала. Сейчас, когда количество мастеров уменьшается, а мир поглощает глобализация, важно сохранять эти уникальные традиции. Они не только воплощают культурную идентичность, но и открывают новые экономические возможности.
Ремесло, которое продолжает эволюционировать, имеет потенциал стать ключевым фактором культурного возрождения и экономического развития, привлечь внимание к национальному богатству через туризм и экспорт.