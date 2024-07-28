Сейчас украинские изделия получили второе дыхание актуальности. В рамках проекта "33 момента гордости" ко Дню независимости Украины 24 Канал расскажет о секретах и необычной символике украинского ремесла.

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Писанкарство: как яйца стали произведением искусства

Писанки начинают корни в дохристианских славянских культурах. Яйцо считалось символом жизненной силы и возрождения. Писанки использовались в ритуалах для благополучия и защиты.

С распространением христианства на украинских землях декорированные яйца приобрели новый смысл и стали одним из важных символов Пасхи. Особенности создания писанок отличаются в зависимости от региона.



Писанки Натальи Пристанской / Фото 24 Канала

Многообразие писанок

Писанки Гуцульского региона: отличаются яркими цветами и сложными геометрическими узорами. Гуцулы используют технику "двухцветной" или "трехцветной" росписи, где контуры рисунка выделяются на фоне контрастного оттенка.

отличаются яркими цветами и сложными геометрическими узорами. Гуцулы используют технику "двухцветной" или "трехцветной" росписи, где контуры рисунка выделяются на фоне контрастного оттенка. Писанки Лемковщины: имеют характерные для региона узоры с использованием ярких цветов и мотивов, символизирующих природу и плодородие. Они часто дополнены изображением растений и геометрических форм.

имеют характерные для региона узоры с использованием ярких цветов и мотивов, символизирующих природу и плодородие. Они часто дополнены изображением растений и геометрических форм. Писанки Полтавщины: в этом регионе популярны писанки с традиционными орнаментами, такими как "звезды" и "зигзаги".

в этом регионе популярны писанки с традиционными орнаментами, такими как "звезды" и "зигзаги". Писанки Подолья: известны своими изящными и сложными узорами, что часто имеют религиозные мотивы и праздничные элементы. Часто здесь используют многослойные техники, что создают эффект многогранности.

известны своими изящными и сложными узорами, что часто имеют религиозные мотивы и праздничные элементы. Часто здесь используют многослойные техники, что создают эффект многогранности. Писанки Слобожанщины: характеризуются детализированными геометрическими узорами и яркими цветами. В этом регионе распространена техника "батик" – роспись с помощью воска и красок.

Рекорд! На Львовщине в Жовкве установили рекорд Украины – изготовили 10 писанок с ручной вышивки, высота которых достигала от 90 сантиметров до 1,5 метра.

Что символизируют орнаменты пасхальной писанки / Инфографика 24 Канала

Интересные методы

Для нанесения воска на яйцо используют специальный инструмент – писачок. Это маленькая деревянная палочка с металлическим наконечником, которая содержит воск, что разогревается и плавится для нанесения тонких линий.

Кроме традиционных техник (нанесение воска, окрашивание, снятие воска), существуют и нетрадиционные методы росписи писанок, такие как:

Скрапбукинг . Это декорирование писанок различными декоративными элементами.

. Это декорирование писанок различными декоративными элементами. Метод керамических росписей . Яйцо сначала покрывается слоем специальной глины или керамической массы, на которой потом рисуют или вырезают узоры. После высыхания и обжига глиняный слой образует твердую основу для рисунка.

. Яйцо сначала покрывается слоем специальной глины или керамической массы, на которой потом рисуют или вырезают узоры. После высыхания и обжига глиняный слой образует твердую основу для рисунка. Декупаж. Это техника, в которой на яйцо наклеиваются вырезанные из бумаги или ткани орнаменты, что затем покрываются лаком.

Это техника, в которой на яйцо наклеиваются вырезанные из бумаги или ткани орнаменты, что затем покрываются лаком. Лазерная гравировка. Современный метод, при котором используют лазер для вырезания или гравировки узоров на поверхности яйца. Это позволяет достигать высокой точности и сложности рисунков, а также работать с различными материалами.

Современный метод, при котором используют лазер для вырезания или гравировки узоров на поверхности яйца. Это позволяет достигать высокой точности и сложности рисунков, а также работать с различными материалами. Капельная роспись. Краска наносится на яйцо каплями, которые затем растекаются, создавая абстрактные или динамические узоры.

Украинская писанка / Фото Pexels

Секреты писанкарства

Для изготовления писанок традиционно используют яйца с толстой скорлупой – преимущественно куриные, но иногда берут также утиные. Важно, чтобы яйцо было не старое, чтобы его скорлупа не была ломкой.

Чтобы писанки не теряли свой вид, их хранят в индивидуальных коробках с мягкой подкладкой или в отдельных контейнерах, чтобы избежать трения и ударов.

Вышитый код нации

Украинская вышивка имеет глубокие исторические корни. Ее развитие происходило под влиянием различных культур и традиций, но всегда оставалось уникальным явлением, отражающим национальную идентичность украинцев.

Украинская вышиванка / Фото Pexels

Древние времена

Вышиванки появились еще в давние времена, когда племена, населявшие современную территорию Украины, они украшали свою одежду и бытовые вещи орнаментами и символами. Археологические находки свидетельствуют о существовании вышивки еще в период Трипольской культуры (IV – III тысячелетия до н.э.).

Киевская Русь

Во время существования Киевской Руси (IX – XIII века) вышивка приобрела важное значение. Она использовалась не только для украшения одежды, но и для создания церковных ризниц, обложек для книг и других религиозных артефактов. Вышитые вещи в это время часто имели религиозный и символический смысл.

Средневековье и раннее новое время

В период средневековья и раннего нового времени (XIV – XVIII века) украинская вышивка продолжала развиваться. Вышитые изделия этого периода показывали высокий уровень мастерства и сложные техники.

Особую популярность приобрели вышиванки – традиционные рубашки с вышитыми орнаментами, которые отражали региональные особенности и социальный статус владельца. Вышивка в это время также использовалась для украшения обрядовых рушников, которые играли важную роль в свадебных и других церемониях.

XIX век

В XIX веке вышивка стала еще более популярной и распространенной среди различных слоев населения. Этот период отмечается ростом национального сознания. Вышивка стала символом национальной идентичности и оберегом.

XX век

В начале XX века, особенно после Первой мировой войны, украинская вышивка пережила новый расцвет. Она активно использовалась в национально-освободительных движениях как символ борьбы за независимость. После Второй мировой войны, несмотря на советские репрессии и попытки ассимиляции украинского народа, вышивка сохранилась как важный элемент национальной культуры.

Интересный факт! Украинская вышиванка побывала в космосе. Леонид Каденюк, первый космонавт независимой Украины, взял ее с собой во время полета на космическом корабле "Колумбия" в 1997 году.

Вышиванки разных регионов Украины / Инфографика 24 Канала

Современность

Украинская вышивка является ярким примером того, как традиционное искусство адаптируется к новым условиям и тенденциям. Сегодня она не только сохраняет свою историческую ценность, но и активно интегрируется в современный дизайн. Мастера часто экспериментируют с новыми материалами и техниками, сохраняя при этом традиционные мотивы.

Один из самых заметных трендов – это использование вышивки в моде. Дизайнеры добавляют вышитые элементы к одежде, аксессуаров и даже предметов интерьера. Такие изделия популярны не только в Украине, но и за ее пределами. Вышивка также становится частью современных арт-проектов и инсталляций, где традиционные орнаменты сочетаются с современными концепциями.

Гончарная посуда на столе – это стильно

Украинское гончарство известно разнообразием региональных стилей и техник, которые берут начало в традициях каждого из уголков страны. Изделия из глины – от простых бытовых предметов до сложных декоративных форм – отражают не только функциональные потребности, но и эстетические стремления и духовные убеждения украинцев.

Опошня – столица гончарства

Село Опошня в Полтавской области считается столицей украинского гончарства. Здесь работает Национальный музей-заповедник украинского гончарства, где хранятся тысячи уникальных изделий, а также проводятся мастер-классы и фестивали.

Еще один рекорд! Гончар из Менщины Олег Луцук изготовил самый большой в стране глиняный свисток. Его высота – 169 сантиметров. На изделие ушло около 300 килограммов глины.

Изделия украинского гончарства / Фото Freepik

Гончарный круг как символ

Гончарный круг считался не только инструментом, но и символом цикличности жизни. Мастера верили, что работа с глиной помогает понять глубинные законы природы и существования.

Магическая глина

В некоторых регионах Украины считали, что глина имеет магические свойства. Например, из нее изготавливали обереги и талисманы, которые носили с собой или ставили в доме для защиты от злых сил.

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Декоративные птицы

Гончары часто создавали декоративные фигурки птиц, которые символизировали счастье и благополучие. Ими украшали дома, а также использовали в обрядах.

Косовская керамика и гуцульская культура

Косовская керамика, изготавливаемая в Ивано-Франковской области, является уникальной благодаря своей росписи. Гуцульские мастера используют технику росписи воском, что позволяет создавать яркие и сложные орнаменты.

Интересно! Для крепких напитков на праздники была изготовлена специальная посуда – куманец. Он имел необычную форму с двумя ручками и одним или несколькими носиками.

Глиняный куманец / Фото Freepik

Интернациональное признание

Украинская керамика получила признание не только в Украине, но и за рубежом. Изделия украинских мастеров можно увидеть во многих музеях мира, в частности в Лувре в Париже и Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Современные интерпретации

Сегодня украинские гончары часто сочетают древние техники с современным дизайном. Например, речь идет о керамике в стиле минимализм, но с использованием традиционных орнаментов и цветов.

Петриковская роспись как часть наследия ЮНЕСКО

Петриковская роспись зародилась в селе Петриковка на Днепропетровщине в середине XIX века. Сначала ее использовали для украшения домов, а позже этот вид живописи стал популярным и за пределами села. В 2013 году Петриковская роспись была внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Петриковская роспись / Фото Freepik

Петриковская роспись выполняется специальной техникой с помощью традиционных инструментов – кистей из шерсти животных или травы. Мастера используют натуральные краски на водной основе, что позволяет получить яркие и устойчивые цвета. Например, красный цвет получают из свеклы, желтый – из куркумы, а зеленый – из трав.

Петриковскую роспись можно увидеть не только на стенах домов и хатах, но и на мебели, керамике, тканях и других предметах быта. Она также используется для декорирования предметов современного дизайна, таких как одежда, аксессуары и интерьерные элементы.

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Петриковскую роспись неоднократно демонстрировали на международных событиях и выставках. Например, на Экспо-2010 в Шанхае роспись украшала павильон Украины, привлекая внимание посетителей со всего мира.



Петриковская роспись как элемент интерьера / Фото Freepik

В моду входят лампы и светильники, оформленные в стиле петриковской росписи. Это придает современным интерьерам неповторимый вид и создает уникальную атмосферу.

Глубокий символизм кукол-мотанок

Куклы-мотанки – это больше чем просто традиционные украинские игрушки. Они являются ярким отражением богатства и глубины народной культуры, что переносит во времена, когда каждый элемент быта имел символическое значение и выполнял определенную функцию. Эти уникальные куклы изготавливались из натуральных материалов и использовались в ритуалах, обрядах и как обереги, охранявшие семью от злых духов и приносившие удачу.



Традиционные куклы-мотанки / Фото Shutterstock

Мотанка как часть ритуалов

В давние времена люди верили, что мотанки способны помочь получить хороший урожай. На весенних праздничных обрядах их размещали на полях, чтобы уберечь растения от злых духов.

В Украине существует традиция изготовления специальных мотанок на Рождество, которые символизируют начало нового и счастье в грядущем году. Ими часто украшают праздничный стол или размещают в доме как обереги.

На свадьбах по традициям использовали специальные мотанки, которые символизировали удачу и счастливую жизнь молодоженов. Их обычно обвязывали красной лентой и ставили на столе.

Мотанки как часть медицинских практик

Существовала также практика изготовления мотанок как части народной медицины. Куклу клали рядом с больным или под подушку.

Их часто делали для детей, клали в колыбели как обереги, защищавшие от болезней и несчастий. Специальные куклы-мотанки создавали для беременных женщин как обереги для легких родов и здоровья матери и ребенка.



Куклы-мотанки – это отдельный вид искусства / Фото Shutterstock

Культурный обмен и интерпретации

Мотанки стали предметом культурного обмена между Украиной и другими странами. В Японии, например, мастера создали свои версии мотанок, сочетая украинскую технику с японскими мотивами.

В Украине и за ее пределами проводятся международные фестивали, на которых представлены мотанки. В Польше и США организуют специальные мероприятия с мастер-классами по изготовлению кукол.

Некоторые мастера экспериментируют с мотанками, используя нетрадиционные материалы и техники. Например, современные версии мотанок могут включать элементы текстиля, пластика или даже металла, что добавляет новые измерения к традиционному искусству.

Украинские ремесла – это живое наследие народа, которое отражает богатство культурных традиций и творческого потенциала. Сейчас, когда количество мастеров уменьшается, а мир поглощает глобализация, важно сохранять эти уникальные традиции. Они не только воплощают культурную идентичность, но и открывают новые экономические возможности.

Ремесло, которое продолжает эволюционировать, имеет потенциал стать ключевым фактором культурного возрождения и экономического развития, привлечь внимание к национальному богатству через туризм и экспорт.