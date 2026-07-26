"Работаем каждый день": командир ОТГ "Одесса" рассказал об уникальных операциях на Кинбурнской косе

Бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны впервые высадили на оккупированный врагом берег Кинбурнской косы наземный роботизированный комплекс. Эта исключительная операция не имеет аналогов в мире. Однако все детали ее пока неизвестны.

Об этом 24 Канала рассказал командир ОТГ "Одесса" Денис Носиков, подчеркнув, что россияне, несмотря на мощное давление украинских сил, вынуждены защищать оккупированную Кинбурнскую косу. Напомним, ранее бойцы Военно-морских сил Украины установили украинский флаг на Кинбурнской косе , и это стало важным информационным сигналом для противника.

У врага на Кинбурнской косе сейчас единственная задача

Носиков подчеркнул, что у врага нет выбора, как продолжать держать Кинбурнскую косу. Россияне, как военные, должны выполнять боевые приказы, распоряжения и не могут просто уйти. Им никто не позволит это сделать, потому они пытаются выполнять свою задачу.

"Что касается установки флага и высадки на БЭКах наших средств НРК, то ОТГ "Одесса" постоянно проводит различные специальные операции. Это не совсем полная информация – мы там всего гораздо больше осуществляем, чем та операция, о которой выложили видео", – пояснил он.

Командир ОТУ "Одесса" раскрыл детали операции на Кинбурнской косе: смотрите видео

Что касается высадки НРК на Кинбурнской косе, то, как заметил командир ОТГ "Одесса", задача была гораздо больше. В рамках определенной специальной операции 123 бригада выполняла эту задачу вместе со 122 бригадой. Эти бригады и не только – подразделений гораздо больше – входят в оперативно-тактическую группировку "Одесса".

Группировка на Кинбурнской косе проводит различные операции, чтобы нанести удары по врагу. По словам Носикова, из вражеской техники, орудий и т.п. там почти ничего не осталось. В то же время, ОТГ "Одесса" постоянно наращивает способности, технологически растет и совершенствуется.

У врага на Кинбурнской косе сейчас одна единственная задача – просто выжить. Россияне попрятались там по норам. Поскольку мы постоянно минуем логистические пути, там очень многое происходит, и у них почти нет возможности даже выбежать из этой косы,

– подчеркнул командир ОТГ "Одесса".

Носиков напомнил, что в военном искусстве есть такое понятие, как "огневой мешок". Именно это происходит с кафирами на Кинбурнской косе. У них почти нет возможности даже подышать свежим воздухом. Сейчас мы работаем ежесуточно, нанося противнику максимальное огневое поражение.

Отметим, что 123 отдельная бригада территориальной обороны впервые в истории доставила и взорвала НРК на побережье оккупированной Кинбурнской косы в Николаевской области. НРК была доставлена с помощью управляемой морской платформы. Уникальная операция была осуществлена под непосредственным руководством командира 123-й отдельной бригады ТрО полковника Олега Макухи и командира Первого батальона беспилотных систем майора Дениса Гипика.

Как отметили в бригаде, это была "первая известная нам боевая миссия такого формата в мире", когда НРК был доставлен на вражеский берег с помощью беспилотной морской платформы, взорван на захваченную противником территорию и применен для выполнения боевого задания.