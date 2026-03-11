Генерал армии раскрыл, на что охотятся Силы обороны в Крыму

Украинские силы продолжают наносить удары по системам ПВО противника, расположенных во временно оккупированном Крыму. Эти средства являются щитом полуострова, который важно ликвидировать. Однако это не единственная задача Сил обороны по Крыму.

Важно также ликвидировать расположенные на оккупированном Крымском полуострове – радиолокационные системы стратегического слежения врага. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что эти системы способны контролировать не только территорию Украины, а практически половину Восточной Европы.

Какие военные объекты россиян в Крыму являются потенциальными целями?

Маломуж отметил, что уничтожая радиолокационные системы врага, украинские силы лишают его возможностей выявлять наши беспилотники, ракетные системы и, самое главное, системы наведения. Они фактически являются "слепыми".

Также важная составляющая ударов по Крыму – уничтожение боевых частей, в частности, "Панцирь-С1", который обеспечивает защиту штабов, важных военных и гражданских объектов, которые используются для координации работы как крымской власти, так и военных подразделений. А это влечет дезорганизацию подготовки ведения операций и прикрытия,

– пояснил генерал армии.

Кроме "Панцирь-С1" новейшие средства С-500, С-400 "Триумф", которые позиционируются как эффективные по сбиванию украинских самолетов, ракет, беспилотников и других систем.

"Однако мы периодически их уничтожаем. Только по нейтрализации С-400 уже было осуществлено 12 операций и их фактически уже нет. Хотя "Триумф" был недосягаемым и защищался "Панцирями-С1", – сказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Стоит знать. Силы обороны 9 марта атаковали военные объекты врага во временно оккупированном Крыму. А именно – поразили сразу ти зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Кроме того, ликвидировано мобильно огневую группу противника. Также состоялся удар в Новоозерном по российскому скоростному десантному катеру проекта "БК-16".

Также Силы обороны, по его словам, находят с помощью украинских разведчиков, партизан "Атеш", космической разведки по всему Крыму российские зенитно-ракетные комплексы тактического уровня.

Кроме того, осуществляется масштабный формат накрытия всех ракет. Речь идет о "Буках" и других системах, которые используются для нанесения ударов по украинским беспилотникам или ракетам, которые атакуют Черноморский флот России, и сегодня держат его под полным огневым контролем,

– сказал он.

Под прицелом украинских сил, как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, находятся аэродромы на территории Крыма и центры пуска ракет. Из пяти крымских аэродромов Украина три уже уничтожила почти полностью, а два – в полуразрушенном состоянии. Относительно центров пуска, то хоть враг их скрывает, разведка и партизаны их периодически находят и Силы обороны наносят по ним удары.

Кроме того, в Крыму остается российский флот и штабы, но уже усеченные на 60%, а остальные пытается функционировать. Некоторые подводные лодки, ракетоносители, продолжают запускать "Калибры", и украинские силы охотятся на них в Крымском секторе.

Поэтому Крым сегодня важен для обесценивания ударных возможностей врага, для нанесения ударов по "Шахедам" на мысе Чауда, откуда россияне их запускают и где мы периодически их накрываем,

– отметил Николай Маломуж.

Такой формат, по мнению генерала армии, может позволить в перспективе обесценить военные возможности противника, провести стратегическую операцию по поражению Крымского моста и создать предпосылки освобождения Крыма.

