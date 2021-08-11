Укротили стихию: как украинские спасатели тушили пожары возле курортного Бодрума – видео
Источник:ютуб Ukrainian Helicopters
В районе Дерекой возле турецкого курортного города Бодрума в ночь на 11 августа ликвидировали все очаги пожаров. Обуздать стихию удалось самостоятельно "Украинским вертолетам".
Пожары в районе тушили 4 украинских вертолета под контролем Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.
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Украинские спасатели 84 раза летали к морю
Для обуздания стихии украинские спасатели сбросили на очаги огня воду из Эгейского моря. Представители пресс-службы "Украинских вертолетов" в комментарии изданию "Укринформ" рассказали, что в целом вертолеты сбросили 252 тонны воды на горящие леса. Пилотам пришлось 84 раза летать к морю. Преимуществом украинских вертолетов стало то, что они оснащены приборами ночного видения.
Авиакомпания "Украинские вертолеты" опубликовала видео с тушением пожаров в районе Дерекой. На кадрах видно, как украинские спасатели пополняют запасы воды и сбрасывают ее на охваченной огнем территории.
"Украинские вертолеты" ликвидировали пожар в Бодруме
Пожары в Турции: главное
- Первые пожары вспыхнули еще 28 июля 2021 года в городе Манавграт в Анталии. Огонь вспыхнул также и в других курортных городах.
- Стихия унесла жизни 8 человек. Более 800 получили травмы и ожоги.
- Ответственность за пожары взяла на себя организация "Дети огня".
- Турецкая полиция задержала уже 7 подозреваемых в поджоге. Над несколькими из них местные жители едва не совершили самосуд.
- Пожарным удалось ликвидировать почти все очаги пожаров. Последние остались в провинции Мугла, где как раз находится город Бодрум и район Дерекой.