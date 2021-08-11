Укротили стихию: как украинские спасатели тушили пожары возле курортного Бодрума – видео

11 августа 2021 , 19:16
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Источник:

ютуб Ukrainian Helicopters

В районе Дерекой возле турецкого курортного города Бодрума в ночь на 11 августа ликвидировали все очаги пожаров. Обуздать стихию удалось самостоятельно "Украинским вертолетам".

Пожары в районе тушили 4 украинских вертолета под контролем Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

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Украинские спасатели 84 раза летали к морю

Для обуздания стихии украинские спасатели сбросили на очаги огня воду из Эгейского моря. Представители пресс-службы "Украинских вертолетов" в комментарии изданию "Укринформ" рассказали, что в целом вертолеты сбросили 252 тонны воды на горящие леса. Пилотам пришлось 84 раза летать к морю. Преимуществом украинских вертолетов стало то, что они оснащены приборами ночного видения.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" опубликовала видео с тушением пожаров в районе Дерекой. На кадрах видно, как украинские спасатели пополняют запасы воды и сбрасывают ее на охваченной огнем территории.

"Украинские вертолеты" ликвидировали пожар в Бодруме

 

Пожары в Турции: главное

  • Первые пожары вспыхнули еще 28 июля 2021 года в городе Манавграт в Анталии. Огонь вспыхнул также и в других курортных городах.
  • Стихия унесла жизни 8 человек. Более 800 получили травмы и ожоги.
  • Ответственность за пожары взяла на себя организация "Дети огня".
  • Турецкая полиция задержала уже 7 подозреваемых в поджоге. Над несколькими из них местные жители едва не совершили самосуд.
  • Пожарным удалось ликвидировать почти все очаги пожаров. Последние остались в провинции Мугла, где как раз находится город Бодрум и район Дерекой.
Автор: Іван Магуряк