Украинские спасатели рассказали о тушении пожаров в Турции: видео
Источник:ГСЧС Украины
Украина направила в Турцию два самолета для тушения пожаров. Спасатели опубликовали видео своей работы и рассказали, что уже совершили 16 сбросов воды.
Опытные украинские спасатели в Турции работают с 30 июля. Именно тогда Украина направила их на помощь Турции, которая страдает от лесных пожаров.
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Украинские спасатели тушат масштабные пожары в Турции
Всего с начала работ осуществлено 16 сбросов воды – 128 тонн,
– подытожили в ГСЧС.
В ГСЧС рассказывают, что информация о ходе ликвидации пожара постоянно обновляется.
К примеру, 30 июля украинская авиация ГСЧС осуществила первые два сброса воды (ориентировочно 16 тонн). Еще 14 сбросов совершили (112 тонн) совершили 31 июля.
Украинские спасатели тушат пожары в Турции: смотрите видеоОбратите внимание! 30 июля Украина направила 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах. Также их ранее привлекали к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.
Пожары в Турции: коротко
- Пожары вспыхнули 28 июля в городе Манавгат. Из-за ветра и жары огонь быстро распространялся. Впоследствии достиг Анталии.
- По состоянию на 30 июля огонь охватил все южное побережье страны.
- Предварительно известно, что от пожаров погибли 4 граждан Турции и еще 400 получили ранения.
- Украинцев эвакуируют на катерах, ведь дороги в огне. Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране по состоянию на 29 июля находилось 100 тысяч украинских туристов.
- Некоторые местные жители имеют подозрения, что стихия бушует из-за умышленного поджога. Они считают, что это может быть атакой на туризм страны.