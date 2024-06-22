"Больше людей нет": ВСУ ударили по оккупантам под Волчанском и вызвали у них панику

Украинские военные показали, как они мощно атакуют россиян под Волчанском в Харьковской области. Враги жаловались, что у них уже нет людей.

На кадрах хорошо заметно, как морским пехотинцам удался ночной рейд по штурмовому отряду россиян. Накануне вечером, 21 июня, в Генштабе ВСУ рассказывали, что враги на Харьковщине не проводили наступательных действий.

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Что происходило в Волчанске

Разведка морских пехотинцев показала, как они уничтожили врага под Волчанском.

"Распетушение" штурмового отряда оккупантов под Волчанском,

– лаконично отметили украинские бойцы.

У россиян же, наоборот, – было много эмоций. В частности, в аудиоперехвате захватчик рассказал, что не они не могут покинуть позиции из-за атаки ВСУ. А еще у них нет людей.

Больше народа нет. Пять человек всего, четверо носят трехсотого,

– пожаловался оккупант.

В ответ им советуют передвигаться, а не сидеть на месте. На эти слова один из оккупантов рассказывает, что на самом деле там происходит.

"Мы не можем выйти, там эти "птицы" висят, мы не можем выйти. Мы побежим – нас "распетушат", – пожаловался оккупант.

Действительно, на видео четко видно, как украинские военные таки "распетушили" врагов.

Как ВСУ уничтожают россиян: смотрите видео 18+

(Осторожно! На кадрах видны тела оккупантов)

Кстати, 20 июня аналитики DeepState показали, как бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского провели штурмовые действия и зачистили опорный пункт россиян на северо-восточных окраинах Волчанска.

Специалисты объяснили, что наши бойцы действительно используют любую возможность, чтобы зачистить и оттеснить Россию. Это положительные и отважные шаги от Сил обороны Украины.

Это все происходит очень динамично, ведь московиты тоже давят пехотой, пытаются прорываться, закрепляться и оттеснять бойцов Сил обороны,

– рассказали аналитики.

Они уточнили, что украинские военные в основном уничтожают россиян с помощью сбросов и FPV-дронов.