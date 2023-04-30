JDAM-ER – ответ на планирующие авиабомбы России: могут ли они заменить ATACMS

Недавно украинские защитники уничтожили склад боеприпасов и скопление врага в Бахмуте. Во время этой операции, вероятно, впервые были использованы американские "умные бомбы" JDAM-ER.

О них в эфире 24 Канала рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он отметил, что JDAM-ER можно использовать для ударов по переднему краю вражеских войск. Их радиус работы колеблется от 40 до 70 километров.

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Ответ на планирующие бомбы

JDAM-ER может быть ответом на планирующие российские авиабомбы, считает эксперт. Россияне имеют большое количество вооружения советского образца, поэтому американские единицы достаточно эффективны в их уничтожении.

Хорошо, что есть альтернатива российским планирующим бомбам. Но JDAM-ER сам по себе ATАCMS не заменит. Надо дальнобойные ракеты,

– сказал он.

Иван Киричевский о JDAM-ER: смотреть видео

"Умная бомба" JDAM-ER: что известно