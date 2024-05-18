Украинские военные из 110 бригады сбили очередной Су-25 над Донецкой областью

Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.

Снова прибили Су-25 врага!

Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок.

Наше небо станет адом для оккупантских пилотов!

Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром!

Геноцид московитских "грачей" to be continued..

Ребята из зенитно-ракетного подразделения сейчас нуждаются в пикапе и РЭБ. Ссылка на сбор в первом комментарии. Помогите жечь российское летающее железо еще эффективнее.