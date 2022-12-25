"9 год подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах": украинские военные исполнили "Щедрик"
Источник:67 омбр ГУК
Украинские военные, чтобы хоть на мгновение ощутить уют Рождества, исполнили песню "Щедрик". Батальон 67 отдельной механизированной бригады поделился трогательными кадрами по передовой.
Россия никогда не сможет отобрать свет внутри каждого украинца. Даже несмотря на сложные времена, украинские военные пытаются добавить уют и тепла в свои непростые будни.
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Трогательные кадры от 67 ОМБР
Чтобы почувствовать эту атмосферу Рождества воины 67 отдельной механизированной бригады исполнили песню "Щедрик".
Мы – воины 67 ОМБР, скелет которой составляют бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", уже 9 лет подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах фронта вдали от своих семей, воюем с российским оккупантом, бережем ваше спокойствие и уют,
– говорится в сообщении.
Военные подчеркнули, что не сомневаются в нашей победе. Они верят, что скоро все украинцы смогут отпраздновать Рождество в мирной и главное соборной Украине.
Трогательное исполнение "Щедрика" с передовой: смотрите видео
Как украинские военные празднуют Рождество
- В сети опубликовали трогательные и теплые кадры как герои празднуют Рождество. Враг – бессилен украсть праздник.
- Украинские воины тоже поделились рождественские фото из Бахмута – самой горячей точки на фронте.
- В канун Рождества по Григорианскому календарю Владимир Зеленский поздравил украинцев. Президент подчеркнул, что в 2022 году Украина встречает праздник в очень непростых обстоятельствах.
- Традиционный дух Рождества украинцы чувствуют по-другому.