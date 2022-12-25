"9 год подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах": украинские военные исполнили "Щедрик"

Украинские военные, чтобы хоть на мгновение ощутить уют Рождества, исполнили песню "Щедрик". Батальон 67 отдельной механизированной бригады поделился трогательными кадрами по передовой.

Россия никогда не сможет отобрать свет внутри каждого украинца. Даже несмотря на сложные времена, украинские военные пытаются добавить уют и тепла в свои непростые будни.

Читайте также "Ваше мужество – яркий пример для нас": Минобороны Британии поздравило ВСУ с Рождеством

Трогательные кадры от 67 ОМБР

Чтобы почувствовать эту атмосферу Рождества воины 67 отдельной механизированной бригады исполнили песню "Щедрик".

Мы – воины 67 ОМБР, скелет которой составляют бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", уже 9 лет подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах фронта вдали от своих семей, воюем с российским оккупантом, бережем ваше спокойствие и уют,

– говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что не сомневаются в нашей победе. Они верят, что скоро все украинцы смогут отпраздновать Рождество в мирной и главное соборной Украине.

"Щедрик" в исполнении командира 2-го батальона 67 ОМБр Зураба Чихалидзе, украинских и грузинских воинов, собратьев и сестер из других подразделений.

Трогательное исполнение "Щедрика" с передовой: смотрите видео

Как украинские военные празднуют Рождество