Каждая отбитая позиция – успех: как ВСУ борются с оккупантами на Востоке

Украинские защитники неустанно продолжают бороться с российскими оккупантами и освобождать украинские земли. В частности, на Бахмутском направлении ситуация напряженная и динамичная. Враг пытается продвигаться и давить с помощью бронетехники, впрочем, не имеет успехов.

Об этом 24 Каналу отметил лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Россияне несут значительные потери, но не отступают.

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Ситуация на фронте

Россияне преобладают в количестве боеприпасов и артиллерии по всей линии фронта. Определенным образом в бронетехнике, которая в виде металлолома из прошлого века доехала на фронт. Но ее украинским защитникам нужно уничтожить, что они делают каждый день.

Каждый день мы делаем чудо. Даже на 10 или 100 метров, даже один дом безымянного поселка или посадку отбиваем – это бой. Потому что никто из оккупантов, к сожалению, пока не убегает. Да, сдаются в плен, оставляют позиции, где-то у них низкий моральный дух, но в большинстве случаев это выигранный бой у россиян,

– подчеркнул военный.

Владимир Назаренко о ситуации на фронте: смотреть видео

Выигранный бой – отражены атаки, зачищеная посадка, объяснил Назаренко. И все это украинские защитники выигрывают у большой армии с нескончаемым ресурсом, в том числе в личном составе.

"Возможно, кто-то ожидает от контрнаступления за неделю выйти к морю, еще через неделю зайти в Крым, потом выйти на границу. Все мы хотим, чтобы быстрее закончилась война. Освобождение территорий – единственный вариант. Но это очень сложно", – добавил военный.

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