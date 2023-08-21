10 недель вместо 10 месяцев: ВСУ поразили союзников скоростью овладения Patriot

Союзники рассчитывали, что программа подготовки украинских военных на ЗРК Patriot составит 10 месяцев. Однако наши воины прошли подготовку через 10 недель.

Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. В украинской армии есть высококвалифицированные офицеры, которые способны в короткое время овладеть техникой.

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Когда мы готовились на американский Patriot, программа была написана на 10 месяцев. После этого, как ребята приехали на обучение в США, инструкторы приняли решение, что нашим ребятам достаточно 10 недель, чтобы овладеть этой техникой. Поэтому я горжусь персоналом Воздушных сил Украины,

– сказал генерал-лейтенант.

Олещук добавил, что в первые дни Великой войны на встрече с президентом доложил, что наша ПВО нуждается в усилении.

"Тех сил и средств, которые у нас были в то время, было очень мало. Мы знали, что теми силами и средствами, которые есть, мы просто задачу не выполним", - отметил Олещук.

. Пока противовоздушную оборону Украины удалось существенно продвинуть вперед благодаря военной помощи от стран-партнеров. По словам Олещука, один NASAMS в составе 5-12 пусковых установок может заменить пять С-300.

Если принять долевое участие уничтоженных целей, то если Воздушные силы более трех тысяч целей уничтожили, то долевое участие комплексов иностранного производства составляет более 600 целей. Я думаю, это высокий показатель,

– добавил командующий Воздушными силами ВСУ.

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