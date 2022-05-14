Украинские военные перешли в контрнаступление на Изюмском направлении
14 мая 2022 , 13:11Читати новину українською
Самой горячей точкой Харьковщины остается Изюмское направление, где ВСУ перешли в контрнаступление. По некоторым направлениям уже наблюдается вытеснение врага.
Об этом в обращении от 14 мая рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Он отметил, что наступательный характер наших войск демонстрирует положительные результаты.
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Смотрите обращение Олега Синегубова