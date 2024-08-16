Исторический момент: кадры, как группа 225 ОШБ преодолела минное поле на границе с Россией
Источник:225 ОШБ
Украинские военные показали, как преодолели минное поле на границе со страной-агрессором. Так, бойцы 225 отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, на котором показали, как их разградительная группа преодолела минное поле и противотанковый ров на границе с Россией.
Соответствующие кадры появились в телеграм-канале 225 ОШБ в пятницу, 16 августа.
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Как украинские воины преодолели минное поле на границе с Россией
Исторический момент – разградительная группа 225 ОШБ преодолела минное поле и противотанковый ров на границе,
– говорится в сообщении бригады.
Как отметили военные, именно после этого запуска УР-77 передовые подразделения 225 ОШБ пробили "первые рубежи россиян" и ворвались вглубь территории противника.
Как группа 225 ОШБ преодолела минное поле на границе с Россией: смотрите видео