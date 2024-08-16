Исторический момент: кадры, как группа 225 ОШБ преодолела минное поле на границе с Россией

21:00

Украинские военные показали, как преодолели минное поле на границе со страной-агрессором. Так, бойцы 225 отдельной штурмовой бригады обнародовали видео, на котором показали, как их разградительная группа преодолела минное поле и противотанковый ров на границе с Россией.