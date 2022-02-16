Украинские военные провели учебные стрельбы из NLAW в Донецкой области: мощные фото
Источник:пресс-служба ООС
В районе проведения Операции Объединенных сил произошли стрельбы из ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) NLAW. Также использовались военные и гранатометы M-141.
Учебные стрельбы проводились Вооруженными силами Украины на одном из полигонов Донецкой области. На месте контролировал процесс лично командующий ОС генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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В районе ООС прошли стрельбы из ракетных комплексов NLAW
Как сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил, на одном из полигонов Донбасса 15 февраля состоялись занятия по огневой подготовке.
Военнослужащие нескольких подразделений отрабатывали выход на огневой рубеж и стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по недвижимым целям.
Стрельбы из ПТРК NLAW в зоне ООС: смотрите фото
Добавим, что 15 февраля:
- Украинские военные рассказали об обострениях на передовой и провокациях врага.
- А вот Москва отреагировала отказом на призыв Украины по Венскому документу.
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