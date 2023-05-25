Украинские силы развивают успехи на флангах: в Нацгвардии рассказали о ситуации у Бахмута

Украинские военные продолжают развивать успехи на флангах Бахмута. Наши защитники пытаются найти и уничтожить живую силу и технику противника.

О ситуации на Бахмутском направлении во время брифинга рассказал представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович, пишет 24 Канал. По его словам, украинские защитники продолжают развивать успехи на северном и южном флангах Бахмута Донецкая область.

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Украинские бойцы штурмовали позиций россиян на подступах к Белогоровке

Украинские защитники ведут воздушную и радиоэлектронную разведку с целью выявления районов скопления живой силы и техники противника.

На Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления живой силы и техники противника, его радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы с целью поддержки других подразделений Сил обороны, продолжающих развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.

– сказал он.

Кроме того, представитель Нацгвардии сообщил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества, а на Северском направлении бойцы проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.

Что известно о ситуации на Бахмутском направлении