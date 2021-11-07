Украинские военные сбили беспилотник боевиков: штаб показал фото

В последнее время оккупанты часто используют беспилотники, сбрасывая взрывчатки. На этот раз украинским военным удалось сбить вражескую технику боевиков.

Враг подстраивает полет БПЛА во время облета линии разграничения. Таким образом оккупанты нарушают перемирие.

Важно Российские наемники убили защитника Украины, 2 военных – ранены

Одной "птицей" стало меньше

Однако украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы реагировать на нарушения. Следовательно, сбили еще один вражеский беспилотник.

Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше,

– отметили в ООС.

Также обнародовали фотографии сбитого БПЛА.



Сбитый беспилотник / Фото ООС

Последние новости с передовой