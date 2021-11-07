Украинские военные сбили беспилотник боевиков: штаб показал фото
7 ноября 2021 , 21:25Читати новину українською
Источник:ООС
В последнее время оккупанты часто используют беспилотники, сбрасывая взрывчатки. На этот раз украинским военным удалось сбить вражескую технику боевиков.
Враг подстраивает полет БПЛА во время облета линии разграничения. Таким образом оккупанты нарушают перемирие.
Важно Российские наемники убили защитника Украины, 2 военных – ранены
Одной "птицей" стало меньше
Однако украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы реагировать на нарушения. Следовательно, сбили еще один вражеский беспилотник.
Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше,
– отметили в ООС.
Также обнародовали фотографии сбитого БПЛА.
Сбитый беспилотник / Фото ООС
Последние новости с передовой
- С начала суток 7 ноября боевики уже успели 8 раз нарушить перемирие.
- В результате погиб Виталий Павлисько из Яворова. Еще 2 защитников получили ранения.
- Авторитетное американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью о якобы угрожающем увеличении количества российских военных подразделений, вооружения и техники возле границ Украины.
- Однако в украинской разведке и Минобороны успокаивают, что сил агрессора не стало.