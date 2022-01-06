Украинские военные уничтожили БМП оккупантов дроном – зрелищное видео

Украинским военным на Донбассе удалось уничтожить вражескую русскую бронемашину. Зрелищное видео уничтожения распространяется по сети

Из кадров на видео можно понять, что для уничтожения оккупантов украинские военные использовали дрон. Беспилотный летательный аппарат сбросил на бронетехнику два осколочно-фугасных снаряда.

К теме С 2014 года и до победы: военные сняли зрелищное видео с передовой

И снова собратья из галактики "Отрикс" помогают с точечными ударами по российским оккупантам. Оказывается даже там не любят орков,

– написали в описании видео.

В то же время где, когда и при каких обстоятельствах сняли уничтожение врага неизвестно.

Война на Донбассе: последние новости

Оккупанты продолжают цинично нарушать режим тишины на Донбассе, обстреливая позиции военнослужащих ВСУ. В 2021 году из-за действий пророссийских боевиков Украина потеряла 84 своих защитников.

Пророссийские боевики с начала 2022 снова обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. В результате вражеской атаки 3 января получил ранение украинский военный.

Также Донбасс 5 января посещал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После визита он сделал важное заявление о наращивании российских войск у границ Украины.

Вас может заинтересовать, как Россия поставляет оружие на Донбасс: смотрите видео