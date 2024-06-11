"У них в летчики суицидники": украинские воины показали сбитие российского Су-25

Воины-зенитчики 110 ОМБр уничтожили еще один Су-25 врага. Произошло это 11 июня на Покровском направлении.

Вражеский самолет залетел в полосу ответственности бригады. Что происходило дальше – рассказали в 110 бригаде. Там заметили, что россияне, конечно, что пожалели об этом.

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"Пилоту недокраины хватило наглости залететь в зону ответственности нашей бригады. Времени на то, чтобы пожалеть о своем глупом поступке у него было немного – от момента пуска ракеты до момента попадания в борт", – говорится в сообщении.

Такое впечатление, что у них в летчики идут исключительно суицидники, – шутят наши ребята,

– отметили в бригаде.

Украина уничтожает вражескую авиацию

Российский истребитель Су-57, который был поражен украинскими дронами 8 июня во время атаки аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, считают машиной пятого поколения – самолет очень дорого стоит. Их страна-агрессор может производить по одному в год.

К слову, Украина наоборот усиливает свой авиационный парк. В частности, вскоре в Украину начнут поступать первые истребители западного образца Mirage 2000 и F-16. Более ожидаемыми являются F-16, но Mirage 2000 тоже играют определенную особую роль в усилении обороноспособности Украины.