Бахмут – это Украина: военные показали, как над городом развевается государственный флаг

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила поздравили украинцев с Днем Соборности. Защитники повесили украинский флаг на телебашне в Бахмуте.

Бахмут – это украинский город. Воины подчеркнули, что они его защищают сейчас и будут защищать до конца.

Читайте также оккупанты пытались прорвать рубеж под Бахмутом: пограничники ликвидировали вражескую группу

Город находится под контролем ВСУ

Военный поднимается на телебашню, с которой открывается вид на разрушенный оккупантами город. Также на видео слышны постоянные звуки взрывов и стрельба.

Над Бахмутом развевается флаг Украины: смотрите видео

Воин 24 бригады говорит, что Бахмут – это Украина, и никто у нас этот город не заберет.

Что происходит в Бахмуте: коротко

Британская разведка сообщила, что война зашла в тупик. Однако существует реальная возможность продвижения россиян вокруг Бахмута.

Во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны удалось обезвредить почти 14 тысяч вагнеровцев – 4 тысячи ликвидировать, 10 тысячам – нанести ранения.

Журналисты Al Jazeera, находившиеся в Бахмуте Донецкой области, зафиксировали моменты попадания в дом. Они отметили, что россияне усилили обстрелы города.

Ранее, 17 января, СБУ сообщила, что устроила ад россиянам у Бахмута, которые скрывались в траншеях. Кроме того, пограничники 16 января уничтожили 12 россиян и ранили 17. Враг пытался захватить один из передовых опорных пунктов возле города.

Президент поздравил украинцев с Днем Соборности

Глава государства подчеркнул, если не прекращать борьбу, то единое и независимое государство будет восстановлено. Если же не достичь подлинного единства, то независимость будет потеряна.

24 февраля стало новым Днем Соборности для украинцев. Зеленский отметил, что в этот день объединились не только два берега – объединился весь народ.

Бойцы со всей Украины мужественно защищают каждый уголок родной земли. Каждый сознательный гражданин, где бы он ни родился, сейчас защищает свой Донбасс, свою Галицию, свою Слобожанщину и свой Крым. Глава государства заверил, что мы вместе защищаем Украину и победим врага.

"Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная", – резюмировал президент.