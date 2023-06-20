Уничтожили "Кинжалы", "Шахеды" и баллистику оккупантов: Олещук наградил украинских воинов

Командующий Воздушными силами Николай Олещук вручил награды воинам. Они охраняют сон украинцев, уничтожая российские ракеты во время массированных атак.

Собственно Олещук подчеркнул, что заслуженные награды получили воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Каждый день они охраняют небо Киевщины от ракетного терроризма России.

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Защитники уничтожили "непобедимые" "Кинжалы"

Да, это те ребята, которые досрочно завершили обучение за границей, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК Patriot и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале",

– заметил командующий Воздушными силами.

Он также добавил, что в течение мая-июня наша ПВО уничтожила 13 ракет Х-47 "Кинжал", более 20 баллистических ракет и другого российско-иранского хлама.

Защитники украинского неба получили награды / Фото с телеграма Олещука

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