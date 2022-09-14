Российские войска не могут остановить продвижение ВСУ по реке Оскол: как сместилась линия фронта

Российские войска, которые находятся вблизи реки Оскол на Харьковщине, не имеют достаточно сил, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск. Вместо этого ВСУ могут возобновить наступление, если сочтут это нужным.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют дальнейшее продвижение ВСУ по реке Оскол. По их данным, украинские военные продолжают наземные атаки, чтобы создать угрозу врагу по этой реке.

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Линия фронта сместилась

Украинские защитники пересекли ее вброд в Боровой, что недалеко от админграницы Луганской области. Это свидетельствует о том, что ВСУ последовательно и уверенно вытесняют врага на государственные границы.

Аналитики ISW считают, что у российской армии нет достаточно сил, чтобы сдержать продвижение ВСУ. Опираясь на информацию от пророссийских блоггеров, эксперты утверждают, что река Оскол является новой линией фронта .



Онлайн-карта боевых действий по состоянию на 14 сентября 2022 года / скриншот из Deep State

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Контрнаступление ВСУ: последние новости

ВСУ удивляют ошеломляющими результатами в Харьковской области. Там они деоккупировали уже более 300 населенных пунктов .

. Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что украинским защитникам удалось освободить от захватчиков более 6 тысяч квадратных километров территории.

В Пентагоне сказали, что не удивлены успехам украинской армии. Однако иронически добавили, что ошеломленные контрнаступлением ВСУ оказались скорее россияне.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что враг в панике убегает из Херсона. Почти вся территория области находится под огневым контролем ВСУ.

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