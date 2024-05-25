Защитники оттесняют врага от переднего края обороны на Харьковщине, – Генштаб

На фронте произошло 90 боевых столкновений, самой "горячей" остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в актуальной сводке. Отмечают, что россияне пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха.

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В то же время украинские защитники дают отпор врагу, а на отдельных участках осуществляют штурмовые действия для улучшения обороны и восстановления позиций.

За сутки враг совершил более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений. Отражено 10 атак в районах Липцы, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.

На Купянском направлении россияне 17 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия зафиксированы в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское.

Бои сейчас продолжаются вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная, – говорится в сводке.

При этом отмечается, что Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении отражено 3 попытки оккупантов продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.

На Северском направлении количество атак к вечеру возросло до 5. Защитники остановили по 2 штурмовые действия врага в районах Белогоровки и Спирного. В то же время еще 1 бой вблизи села Спирное продолжается.

На Краматорском направлении отражено 13 попыток противника приблизиться к Часовому Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеновки. Всего произошло 15 боевых столкновений. Защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Наиболее напряженной остается обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. Всего произошло 8 боевых столкновений.

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