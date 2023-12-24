Защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма в Херсонском направлении, – Генштаб

Украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье Херсонщины, где также отразили штурмы россиян и нанесли им значительные потери.

Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке по состоянию на утро 24 декабря. Враг несет значительные потери на указанном направлении.

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В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма,

– сообщили в Генштабе.

Отмечают, что, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

17 штурмов отражены

За прошедшие сутки противник совершил 17 штурмовых действий, все они были напрасны. Поэтому россияне получили достойный отпор и отступили.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

. В то же время в Институте изучения войны ( ISW

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Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Воины крепко держат оборону и сдерживают россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло 81 боевое столкновение.

) сообщили, что российские войска незначительно продвинулись в западной части Крынок на восточном берегу Днепра. 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских сил.