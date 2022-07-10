Украинские защитники сбили российский вертолет возле Горловки
Источник:Воздушные силы ВСУ
Вблизи Горловки украинским воинам удалось сбить вражеский вертолет. Тип вертолета устанавливают.
Есть подтверждение об уничтожении цели. Событие произошло в полдень 9 июля. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Успешно поработали подразделения зенитно-ракетных войск
9 июля, в полдень, вблизи Горловки, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.
Работа ВСУ на Востоке и Юге
В Луганской области артиллеристы отдельной механизированной бригады имени короля Даниила ликвидировали много вражеской техники. Украинские воины уничтожили 15 российских танков и БМП. Сначала наши защитники остановили вражескую колонну, а затем обезвредили ее.
Возле Чернобаевки 9 июля ВСУ дважды ударили по вражеским командным пунктам, складам и скоплению техники. В ОК "Юг" отмечают, что из-за значительных потерь, которые оккупанты понесли за последнюю неделю в Херсонской области, среди них наблюдают значительное ухудшение морально-психологического состояния.
В тот же день в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили еще несколько вражеских штурмов на Востоке. В частности, россияне неудачно пытались атаковать направления Долгенькое – Краснополье, Пасека – Долина.
В районе Золотаревки произошло то же – огонь украинских воинов заставил врагов разбежаться по кустам. А на пути к Марьинке и на направлении Ясиноватая – Авдеевка россияне еще и понесли потери.
Общие потери врага
С начала полномасштабного вторжения и по 10 июля украинские военные ликвидировали много тяжелой техники и самих оккупантов. Общие потери врага составляют:
- личного состава – 37 300,
- танков – 1 641,
- боевых бронированных машин – 3 823,
- артиллерийских систем – 834,
- РСЗО – 247,
- средств ПВО – 108,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 188,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676,
- крылатых ракет – 155,
- кораблей и катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,
- специальной техники – 66.
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