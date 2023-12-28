Вся Буковина в бесконечной скорби, – ОВА о расстреле украинских пленных возле Работино

Российские захватчики расстреляли 3 украинских солдат, решивших сдаться в плен. В конце концов, выяснилось, что это были бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Черновцах.

В конце концов, на это военное преступление России успели отреагировать в Черновицкой областной военной администрации. Там подчеркнули, что сейчас вся Буковина находится в трауре по героически погибшим землякам.

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Глава Черновицкой ОВА высказался о расстреле украинских пленных

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк отметил, что российские захватчики обязательно будут отвечать за каждое преступление, совершенное на территории Украины. Он пожелал вечной памяти и славы нашим несокрушимым Героям, погибшим в результате военного преступления оккупантов.

Вся Буковина в бесконечной скорби вместе с семьями погибших воинов,

– сказал он.

В то же время он пожелал кремлевским войскам – "землю стекловатой". Запаранюк отметил, что ВСУ ежедневно работают над тем, чтобы плохая судьба поскорее постигла всех российских солдат, ступивших на украинскую землю.

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