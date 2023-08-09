В ISW говорят, что украинский десант высадился на Днепре: в Минобороны сделали заявление

Генштаб на данный момент не подтверждает информацию о форсировании Днепра Силами обороны и о высадке украинских защитников на левом берегу в Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует 24 Канал. Предварительно, в ISW заявили, что ВСУ совершили "ограниченный рейд" в районе населённого пункта Казачьи Лагеря: прорвали оборону врага и продвинулись вглубь на 800 метров.

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Вооруженные силы и Генштаб не подтверждают информацию по состоянию на данный момент, и мы просим, и обращаемся ко всем в очередной раз: доверять только официальным источникам. Важно понимать, что любая информация, связанная с зоной боевых действий – это не просто информация, не просто новость, она может влиять на ход боевых действий.

– отметила Анна маляр.

Она подчеркнула, что только та информация, которую представляют Генштаб и Министерство обороны, безопасна для ведения наших боевых действий.

Однако отметила, что внимание всего мира приковано к событиям в Украине – информации распространяется много, однако опираться нужно прежде всего на то, которое подтверждает высшее военное руководство страны.

Следует дождаться данных от Генштаба

Маляр обратила внимание, что первыми данные о высадке украинских войск на левом берегу обнародовали россияне.

Первоисточником этой информации были россияне и уже дальше эта информация ушла в жизнь. Это законы развития социальных сетей. Но по состоянию на данный момент Генеральный штаб это не подтвердил. Как только подтвердит Генеральный штаб, мы обязательно скажем,

– заверила Маляр.

В то же время она подтвердила, что отдельные операции на левом берегу Днепра, о которых накануне сообщало Главное управление разведки, действительно состоялись.

Российские пропагандисты истерят из-за вероятной высадки украинских войск на левом берегу Днепра. Говорят, не могут досчитаться целой разведывательной группы – она исчезла куда-то вместе с командиром – майором Томовым.