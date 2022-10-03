Украинский флаг установили над Миролюбовкой в Херсонской области: историческое фото

Украинские защитники увольняют все больше населенных пунктов в Херсонской области. 3 октября украинский флаг взвился над Миролюбовкой.

Радостную новость сообщили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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Согласно данным бойцов бригады, село с боями освободили штурмовики "Закарпатского легиона". 3 октября защитники 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили флаг Украины на самой высокой точке Миролюбовки.

Ранее Владимир Зеленский в обращении подтвердил увольнение Архангельского и Миролюбовки. Президент поблагодарил наших бригад, которые принимали участие в освобождении населенных пунктов.

Стоит отметить, что глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич тоже подтвердил, что Вооруженные Силы Украины официально освободили от оккупантов два населенных пункта. По его словам, речь идет об Архангельском и Миролюбовке.

Где расположена Миролюбовка

Это поселок в Белозерской поселковой общине Херсонской области. Миролюбовка расположена недалеко от освобожденного населенного пункта Солдатское и в 6 километрах от железнодорожной станции Копани.