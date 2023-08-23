"Носил с собой с начала войны": история флага, развевающегося в Волчанске

Волчанск – освобожденный украинский город, его постоянными обстрелами до сих пор терроризируют россияне. Символом его устойчивости является сине-желтое знамя, поднятое над городом во время деоккупации еще в сентябре 2022 года.

С сентября 2022 года украинский флаг развевается в самом центре Волчанска, символизируя, что город снова свободен. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, заметив, что сине-желтое знамя поднимала полиция вместе с местными жителями.

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Совсем рядом с российской границей

Волчанск очень близко граничит с Россией, а на его улицах даже можно увидеть указатели на Белгород. После шести месяцев оккупации осенью 2022 года в центре города подняли украинский флаг. Рядом стоит дом, прикрывающий собой несколько улиц в Волчанске. По нему регулярно прилетают русские снаряды, но он как стена для тех, кто живет в городе. Дом и сине-желтое знамя являются важными символами для людей.

В освобожденном Волчанске развевается украинский флаг: смотрите видео

Носил его с собой с начала войны

Одним из тех людей, кто установил флаг на центральном флагштоке Волчанска, Алексей Харьковский – начальник сектора реагирования Патрульной полиции. Он рассказал, что мечтал это сделать с начала войны, поэтому флаг всегда был рядом.

Я носил его с собой с начала войны с мыслью, что вернусь домой и подниму этот флаг. Местные жители, которые нас встречали, вместе с нами спели гимн, люди были очень рады видеть нас. Они были счастливы освободиться от мучений, переживших здесь во время оккупации,

– сказал Алексей Харьковский

День Государственного Флага и день освобождения Волчанска особенные для людей. Несмотря на до сих пор не исчезнувшую опасность, эти дни в который раз напоминают, что город держится.

Освобождение Волчанская: как это было