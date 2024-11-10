Могут ли украинцы обойтись без российского газа: Харченко оценил мощности

Вероятно, Украина в 2025 году прекратит транспортировать российский газ. Эксперты утверждают, что украинская газотранспортная система достаточно мощная, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что транспортировка газа в Украине более надежная, чем электроэнергии. Наше государство способно прокачивать более 800 миллиардов кубометров газа, однако делает это в гораздо меньших объемах.

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Газотранспортная система Украины

Александр Харченко отметил, что газотранспортная система Украины очень хорошо развита. Она имеет тройное резервирование мощностей.

Каждый маршрут имеет 2 – 3 реальные альтернативы, то есть каждый источник газоснабжения можно переключить на другой маршрут,

– отметил он.

Директор Центра исследований энергетики предположил, если Россия решит атаковать украинскую газотранспортную систему, то, вероятно, ощутимых результатов для всей страны не будет.

Конечно, в прифронтовых регионах такие атаки возможны, ведь вероятность прямых артиллерийских ударов гораздо выше. Там оккупантам, действительно, может удаться частично ограничить доступ населения к газу, однако в национальном масштабе противник на это не способен.

К слову, "Газпром" регулярно уменьшал объемы транспортировки газа через украинскую ГТС и не платил за несоблюдение контракта, что существенно снижало доход Украины. Наше государство рассматривает замену российского газа на азербайджанский, хотя этот маршрут тоже может поставлять российский газ, что ставит под сомнение его независимость.