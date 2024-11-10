Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зазначивши, що транспортування газу в Україні більш надійне, ніж електроенергії. Наша держава здатна прокачувати понад 800 мільярдів кубометрів газу, однак робить це у набагато менших обсягах.

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Газотранспортна система України

Олександр Харченко зауважив, що газотранспортна система України дуже добре розвинена. Вона має потрійне резервування потужностей.

Кожен маршрут має 2 – 3 реальні альтернативи, тобто кожне джерело газопостачання можна перемкнути на інший маршрут,

– зазначив він.

Директор Центру досліджень енергетики припустив, якщо Росія вирішить атакувати українську газотранспортну систему, то, ймовірно, відчутних результатів для всієї країни не буде.

Звісно, у прифронтових регіонах такі атаки можливі, адже ймовірність прямих артилерійських ударів набагато вища. Там окупантам, дійсно, може вдатись частково обмежити доступ населення до газу, однак у національному масштабі противник на це не здатен.

До слова, "Газпром" регулярно зменшував обсяги транспортування газу через українську ГТС і не сплачував за недотримання контракту, що суттєво знижувало дохід України. Наша держава розглядає заміну російського газу на азербайджанський, хоча цей маршрут теж може постачати російський газ, що ставить під сумнів його незалежність.