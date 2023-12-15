Оккупанты заявили, что разбирают в Севастополе захваченный украинский корвет "Луцк"
Источник:"Крым. Реалии"
Российские оккупанты разбирают на металлолом корвет ВМС Украины "Луцк". Его захватили еще в 2014 году во время аннексии Крыма.
В Севастополе оккупанты уничтожают бывший украинский военный корабль. Об этом стало известно 15 декабря.
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Оккупанты разбирают корвет "Луцк"
В Севастополе заявили, что украинский военный корабль "Луцк" разбирают на части.
Местные СМИ отмечают, что боевой корабль уже лишился практически всех надстроек. В настоящее время разбирают носовую часть корабля.
Корвет "Луцк" – многоцелевой корабль прибрежного действия ВМС Украины. Его спуск на воду состоялся в мае 1993 года, он находился в бухте Севастополя.
Оккупанты разбирают украинский корабль / Фото с телеграмм "Крым.Реалии"
20 марта 2014 года "Луцк" был захвачен русскими военными.
Блокировка корабля "Луцк" в 2014 году: что известно
- В 2014 году в Севастополе боевые корабли Черноморского флота России заблокировали украинский корвет "Луцк" и требовали экипаж сдаться.
- Судна государства-агрессорки перекрыли выход из бухты, поэтому покинуть место дислокации украинским морякам не удавалось.
- Несмотря на блокаду, украинские моряки заявляли, что остаются верными присяге и служат народу Украины.
- Андрей Сенченко, которого в 2014 году срочно назначили исполняющим обязанности главы Администрации Президента уверял, что военную технику можно было уберечь. Он отметил о заявлениях, что у флота есть долги перед севастопольскими предприятиями за выполненные судоремонтные работы, и пока эти долги не погасят, ни о каком выводе кораблей речь идти не может.