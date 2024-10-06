В Польше озвучили количество желающих вступить в Украинский легион

Соглашение по безопасности между Украиной и Польшей предусматривало создание Украинского легиона. Страна уже готова начать обучение, однако нет достаточно желающих.

Как пишет издание Wnp.pl, об этом заявили министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его заместитель Павел Залевский.

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Украинский легион в Польше

Так, министр обороны Польши сообщил, что Польша была готова проводить обучение с 1 сентября, однако не было достаточно желающих.

Я понимаю, что сейчас Украина приняла меры по информированию, рекрутирования и продвижения этого процесса, поэтому мы рассчитываем на результаты,

– сказал он.

На вопрос о количестве желающих вступить в Украинский легион он ответил, что "раньше слышал об одной бригаде, но пока численность значительно меньше – 300 человек".

В то же время заместитель министра Павел Залевский напомнил, что на этой неделе украинское консульство в Люблине начало набор украинских добровольцев.

“Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы немедленно их обучим”, – сказал он.

Залевский напомнил, что Польша в рамках учебной программы ЕС подготовила более 20 тысяч украинских военных.