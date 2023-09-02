Можем стать новым Израилем: как Украине уберечься от рецидива войны

Уроки полномасштабной войны должны научить нас с большим вниманием относиться к своей оборонной отрасли и вкладывать в нее средства. Мы способны модернизировать оборонную промышленность так, чтобы полноценно обеспечивать все свои потребности.

Украина может построить абсолютно непробиваемую систему обороны, при которой не будет зависеть от союзников. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что для этого нужно примерно 10 лет.

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Станем такими, как Израиль

К безопасности своей страны следует относиться максимально внимательно. После войны Украине минимально нужно 5 лет, чтобы построить такую оборону, чтобы ни один российский диктатор даже не думал о наступлении.

А через 10 лет мы способны стать такими, как Израиль, чтобы любой удар о нас заканчивался сломанной рукой или ногой для агрессора,

– сказал экс-командир роты батальона "Айдар".

Полномасштабная война многому научила нас, а прежде всего тому, что к ней всегда надо быть готовым. Также важно помнить, что мир достаточно прагматичен, поэтому нужно учиться самостоятельности и ни от кого не зависеть.

"Мы большая страна с мощной оборонной промышленностью. Сегодня она немного устарела и частично разрушена войной, но мы способны ее модернизировать. Сможем сами себя обеспечить, если не всеми видами боевой техники, то большей частью, и полностью обеспечить себя боеприпасами, что критически важно", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

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На оборонпроме не экономят

Для того чтобы развить оборонный потенциал, над этим нужно работать и ни в коем случае не экономить.

Даже после войны нам надо понимать, что пока будет существовать ностальгирующая по имперскому статусу Россия, до тех пор нам нельзя расслабляться, а значительную часть бюджета направлять на оборону,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Он также добавил, что развитие оборонной промышленности, а не просто закупка готовых образцов, может стать для Украины мощным двигателем для экономики и технологического развития. Так же, как сейчас мы технологически развиваемся благодаря работе с дронами.

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