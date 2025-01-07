Впервые за один боевой вылет F-16 уничтожил сразу 6 крылатых ракет противника, – Игнат

Во время воздушной атаки 13 декабря украинский летчик на F-16 впервые в истории уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет. Он превзошел ожидания даже американских военных.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. К слову, 13 декабря Украина пережила одну из самых массированных воздушных атак с начала войны.

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Невероятный успех украинского пилота

В небе зафиксировали почти 200 вражеских дронов, "Кинжалы", баллистические ракеты и 94 крылатые ракеты, запущенные с различных платформ. Основной угрозой были именно крылатые ракеты, которые представляли серьезную опасность для гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Перехват крылатых ракет – сверхсложная задача даже для самых опытных пилотов. Однако именно украинские летчики имеют наибольший в мире опыт работы по таким целям, отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В тот день пилот истребителя F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника. Этот результат вошел в историю.

"Все началось со штурмана": как это стало возможным

Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу – группа из восьми крылатых ракет, – сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия – значит, ракеты имеют собственный РЭБ – так называемые средства РЭБ индивидуальной защиты,

– рассказал летчик.

Несмотря на работу вражеских систем радиоэлектронной борьбы, прицельная система F-16 оказалась мощной.

Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал – обе цели уничтожены,

– вспоминает рекордсмен.

Четыре ракеты против восьми целей

Под крыльями F-16 пилот имел только четыре авиационные ракеты класса "воздух – воздух" – две среднего и две ближнего радиуса действия. Первыми он использовал ракеты с большей дальностью, а потом пришлось сближаться на опасное расстояние, чтобы применить оружие ближнего боя.

За один вылет украинец уничтожил четыре ракеты с помощью авиационных ракет и еще две – авиационной пушкой. Это стало возможным благодаря уникальным навыкам пилота и отработанному сотрудничеству с командованием Воздушных сил.