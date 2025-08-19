Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Какое значение имеет вступление в Альянс?

Василий Боднар объяснил, что пока Украина не требует немедленного членства в НАТО, но ожидает официального приглашения, которое станет гарантией того, что после завершения войны страна не останется в одиночестве.

Украина – это добавленная ценность для НАТО. Украина воюет и знает, как убивать россиян, а вы еще нет,

– подчеркнул посол.

Он добавил, что сейчас именно Украина держит фронт и не позволяет россиянам захватить территорию. По словам Василия Боднара, украинцы воспринимают присутствие НАТО как гарантию безопасности.

Если мы послушаем граждан Украины, если мы спросим их, где развернуть базы НАТО, ответ будет: в каждом селе,

– объяснил посол.

Боднар подчеркнул, что в будущем Украина стремится развиваться по европейскому образцу и может стать важным союзником в случае новой агрессии со стороны России.

Станет ли Украина частью НАТО?