Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.
Какое значение имеет вступление в Альянс?
Василий Боднар объяснил, что пока Украина не требует немедленного членства в НАТО, но ожидает официального приглашения, которое станет гарантией того, что после завершения войны страна не останется в одиночестве.
Украина – это добавленная ценность для НАТО. Украина воюет и знает, как убивать россиян, а вы еще нет,
– подчеркнул посол.
Он добавил, что сейчас именно Украина держит фронт и не позволяет россиянам захватить территорию. По словам Василия Боднара, украинцы воспринимают присутствие НАТО как гарантию безопасности.
Если мы послушаем граждан Украины, если мы спросим их, где развернуть базы НАТО, ответ будет: в каждом селе,
– объяснил посол.
Боднар подчеркнул, что в будущем Украина стремится развиваться по европейскому образцу и может стать важным союзником в случае новой агрессии со стороны России.
Станет ли Украина частью НАТО?
- Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Украина не станет частью НАТО: последний раз политик отметился таким заявлением перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам президента США, вступление Украины в НАТО всегда было табу для россиян.
- В то же время в Белом доме сообщили, что российская сторона якобы не против предоставления Украине гарантий, "похожих на условия Статьи 5 Устава НАТО". Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса.
- В июле 2024 года на саммите НАТО страны-участницы приняли, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в Альянсе. Тогда члены НАТО объявили, что полностью поддерживают право Украины выбирать собственный механизм безопасности и определять собственное будущее без внешнего вмешательства.