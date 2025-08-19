Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Яке значення має вступ до Альянсу?

Василь Боднар пояснив, що наразі Україна не вимагає негайного членства в НАТО, але очікує офіційного запрошення, яке стане гарантією того, що після завершення війни країна не залишиться на самоті.

Україна – це додана цінність для НАТО. Україна воює і знає, як вбивати росіян, а ви ще ні,

– підкреслив посол.

Він додав, що зараз саме Україна тримає фронт і не дозволяє росіянам захопити територію. За словами Василя Боднара, українці сприймають присутність НАТО як гарантію безпеки.

Якщо ми послухаємо громадян України, якщо ми запитаємо їх, де розгорнути бази НАТО, відповідь буде: у кожному селі,

– пояснив посол.

Боднар підкреслив, що в майбутньому Україна прагне розвиватися за європейським зразком і може стати важливим союзником у разі нової агресії з боку Росії.

Чи стане Україна частиною НАТО?