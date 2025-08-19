Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.
Яке значення має вступ до Альянсу?
Василь Боднар пояснив, що наразі Україна не вимагає негайного членства в НАТО, але очікує офіційного запрошення, яке стане гарантією того, що після завершення війни країна не залишиться на самоті.
Україна – це додана цінність для НАТО. Україна воює і знає, як вбивати росіян, а ви ще ні,
– підкреслив посол.
Він додав, що зараз саме Україна тримає фронт і не дозволяє росіянам захопити територію. За словами Василя Боднара, українці сприймають присутність НАТО як гарантію безпеки.
Якщо ми послухаємо громадян України, якщо ми запитаємо їх, де розгорнути бази НАТО, відповідь буде: у кожному селі,
– пояснив посол.
Боднар підкреслив, що в майбутньому Україна прагне розвиватися за європейським зразком і може стати важливим союзником у разі нової агресії з боку Росії.
Чи стане Україна частиною НАТО?
Президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що Україна не стане частиною НАТО: востаннє політик відзначився такою заявою перед зустріччю із Володимиром Зеленським у Білому домі. За словами президента США, вступ України в НАТО завжди був табу для росіян.
Натомість у Білому домі повідомили, що російська сторона нібито не проти надання Україні гарантій, "схожих на умови Статті 5 Статуту НАТО". Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.
У липні 2024 року на саміті НАТО країни-учасниці ухвалили, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства в Альянсі. Тоді члени НАТО оголосили, що повністю підтримують право України обирати власний механізм безпеки та визначати власне майбутнє без зовнішнього втручання.