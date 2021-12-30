Украинский ракетный комплекс "Стугна-П" уничтожил "Урал" оккупантов: мощное видео

30 декабря 2021 , 11:52
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Источник:

фейсбук Serg Marco

В сети опубликовали видео, как при помощи украинского ракетного комплекса "Стугна-П" удалось уничтожить грузовик оккупантов "Урал". Выстрел произвели с дистанции 5600 метров.

Ответное видео на своей странице опубликовал блогер и военный эксперт Серж Марко. Он отметил, что видео – старое и, конечно же, постановочное.

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Оператору не нужно находиться у установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у "Фагота". Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев,
– подчеркнул эксперт.

Марко отметил, что, если Россия все-таки решит выкатить свое железо, встреча будет фееричной.

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Пост Serg Marco:

Не Джавелинами едиными.
Знакомьтесь – Стугна–П.
Вернее, на видео два объекта достойных внимания, Стугна–П и Урал обеспечениия.
Отдельного уважения заслуживает дистанция между ними, а это все же 5600 метров.
Потому когда РФ все же решит выкатить свое железо на горизонт – встреча его будет феерическая.
И да, оператору не надо находится возле установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у Фагота. Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев.
U.P.D. Видео старое и конечно же постановочное.

Автор: Мар'яна Бекало