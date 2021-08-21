Украинский самолет снова эвакуировал людей из Кабула

Украинский военно-транспортный самолет 21 августа провел эвакуацию людей из Кабула. Пока неизвестно, сколько людей и кто именно находится на борту.

Эвакуацию совершил Ил-76МД. Он уже покинул территорию Афганистана и утром находился в Пакистане – в аэропорту Исламабада.

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Количество эвакуированных уточняют

Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется,

– сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

В ВСУ отметили, что самолет находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации, как украинцев, так и иностранцев.

Украина уже осуществила эвакуационный рейс из Афганистана 16 августа

Отметим, что Украина уже осуществила эвакуацию как своих, так и иностранных граждан с территории Афганистана 16 августа. На борту находились 8 украинцев и 72 представителей других государств. В МИД объяснили: не все, кто хотел покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, приоритетом является именно вывоз украинских граждан. Украинцам посоветовали обращаться также в посольства Таджикистана и Пакистана.

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