Рекорд современной войны: украинский снайпер уничтожил оккупанта с дистанции 2 километра

Снайпер подразделения активных действий ГУР МО Украины с позывным "Лектор" мастерски уничтожил российского оккупанта. По словам Кирилла Буданова, этот выстрел точно войдет в историю украинской борьбы за свободу.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Главное управление разведки. Для попадания во врага воину понадобился один выстрел из винтовки Sako M10.

Читайте также Попал во врага с дистанции в 3,8 километра: история снайпера СБУ – рекордсмена мира

Новый снайперский рекорд

Спецназовец ГУР "Лектор" смог попасть в российского оккупанта пулей калибром .338LM с расстояния 2069 метров.

Снайпер стрелял, стоя в окопе. В то время оккупант двигался посадкой почти на одном уровне с "Лектором".

В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений,

– рассказал снайпер.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что "Лектор" выполнил тяжелую профессиональную работу, попав в движущуюся цель на таком расстоянии.

Достижения "Лектора" во время полномасштабной войны

Снайпер "Лектор" в гражданской жизни был егерем. Но с начала войны присоединился к войску вместе с сыном. Служил в разведке одной из бригад ТрО. С февраля 2023 года спецназовец выполняет боевые задачи в рядах подразделения активных действий ГУР.



Воин прошел несколько военных учений, в частности снайперскую подготовку ГУР и курс "Гнев Пречистый". Профессионализм "Лектора" подтверждают более трех десятков уничтоженных целей.

Снайпер умеет работать с различными типами винтовок, которые выбирает под каждую задачу отдельно.

Стоит знать! Во время войны в Афганистане подтвержденный рекорд для такого калибра установил британский снайпер Крейг Гаррисон. В ноябре 2009 года он успешно поразил двух талибов пулей с расстояния 2475 метров. Для этого снайпер сначала сделал девять пристрелочных.

Напомним, ранее кадры отважной борьбы украинского снайпера и стрелка российских оккупантов на Бахмутском направлении показали в 30-й механизированной бригаде ВСУ.