Украинский снайпер ликвидировал высокопоставленного чиновника вооруженных сил оккупантов

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал подполковника Вооруженных сил России. Речь идет о Кагызе Манакове 1985 года рождения.

Предварительно известно, что его тело доставили в российский Ростов. Об этом сообщили 24 августа.

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На Донбассе украинский снайпер ликвидировал кадрового военного России

Вчера на оккупированном Донбассе стоял дикий визг, потому что украинский снайпер подстрелил что-то большое,

– рассказали в специальной мониторинговой миссии.

24 августа в военный клинический госпиталь №1602 Южного военного округа вооруженных сил России в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Кагыза Манакова. Он подполковник Вооруженных сил России, 1985 года рождения.

Более того – заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений Вооруженных сил России "Владикавказ".

Причина смерти – несовместимое с жизнью одиночное пулевое ранение. Несмотря на заверения российского президента, очевидно, что российские военные есть на Донбассе и обстреливают позиции ВСУ.

Коротко о событиях на Донбассе

24 августа военные поздравили Украину с 30-летием Независимости. Они записали обращение прямо с боевых позиций на Донбассе. Их поздравления читайте по ссылке.

В Киеве на праздновании 30-летия Независимости Украины выступил Владимир Зеленский. Он призвал минутой молчания почтить тех, кто отдал жизнь за родную землю. Собравшиеся на мероприятии поднялись, раздался призыв склонить боевые знамена. На Майдане минутой молчания почтили погибших украинских военных. После этого Зеленский добавил, что украинские защитники погибли ради будущего наших детей и внуков.

Сразу после празднования Дня Независимости Трехсторонняя контактная группа планирует возобновить работу. Все встречи и заседания будут проводить онлайн. Их планируют начать 25 августа. На заседаниях ТКГ планируют проработать по меньшей мере 6 важных тем, касающихся минских договоренностей, безопасности на Донбассе, обмена пленными, восстановления экономических связей.